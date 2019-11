Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 03:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर समुद्री लहरों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह मुंबई के मरीन लाइंस एरिया का है, जहां समुद्र में उच्च ज्वार की लहरें उठीं। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि यह वीडियो मुंबई नहीं बल्कि ओमान का है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Sea water inundates parts of the coastal areas in many governorates as the indirect impact of cyclone Kyarr #OmanObserver #Oman #Kyarr #اعصار_كيار #سلطنة_عمان pic.twitter.com/GFTQaUSwme