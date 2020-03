दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 01:38 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप ने कई लोगों को गुमराह किया। इस क्लिप में दो लोग बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। एक शख्स कहते हुए सुनाई दे रहा है कि नागपुर में कोरोनावायरस के 59 नए मामले सामने आए हैं। शख्स ये भी बोल रहा है कि, तीन डॉक्टर भी पॉजिटिव आए हैं। जिसमें से एक वेंटिलेटर पर है और महाराष्ट्र सरकार इस बीमारी को रोकने में सक्षम नहीं है। हमारी पड़ताल में यह ऑडियो क्लिप फेक निकला। पुलिस ने इसे वायरल करने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

The infection of Fake News spreads faster than any virus. #NagpurPolice and its Cyber Cell is the doctor of people who spread such Fake News. #alwaysthere4u pic.twitter.com/jHBgYrWLR2

An audio clip is circulating on social media claiming that Nagpur has tested 59 positive coronavirus cases including 3 doctors



The assertion made in the audio is #FAKE.



Please DO NOT forward such fake audio clips. pic.twitter.com/u29ROXWaf0