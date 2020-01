Dainik Bhaskar Jan 09, 2020, 06:51 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 88 सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और एनआरसी-कैब को वापस लेने की अपील की। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल दावा पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में दावा गलत निकला।

क्या वायरल

No media is ready to show this, 88 MP from BJP has met Rajnath Singh and requested to take back NRC and CAB pic.twitter.com/fEUdRHrkS6