Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 01:19 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की एक फोटो वायरल की गई है। इसमें अक्षय हाथों में एबीवीपी का झंडा पकड़े हुए दिख रहे हैं। दावा है कि, अक्षय जेएनयू में एबीवीपी के समर्थन में मैदान पर आ गए हैं। जानिए इस वायरल तस्वीर की सच्चाई।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Flagged off Delhi University's Women Marathon. These lovely ladies are taking the cause of women empowerment forward and running for tax-free sanitary pads 🤞🏻 #PadManInDelhi pic.twitter.com/b3v8VKNVmJ