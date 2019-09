Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 01:51 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि अक्षय कुमार ने मिशन मंगल की पूरी कमाई चंद्रयान-3 को दान करने की घोषणा की है। एक पाठक ने हमें यह मैसेज सच्चाई जानने के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा गलत है। अक्षय कुमार ने चंद्रयान-3 को फिल्म की कमाई दान करने जैसी कोई घोषणा नहीं की।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

There’s no science without experiment...sometimes we succeed, sometimes we learn. Salute to the brilliant minds of @isro, we are proud and confident #Chandrayaan2 will make way for #Chandrayaan3 soon. We will rise again.