दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 11:40 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. अमूल कंपनी के नाम से सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि समस्त दुग्ध उत्पादकों को सूचित किया जाता है कि 21 मार्च से कलेक्शन बंद किया जाता है। सभी चिलिंग सेंटर 21 मार्च से अनिश्चितकाल तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। एक पाठक ने हमें यह वायरल नोटिस पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

It seems somebody spreading this news which is fake and none of our milk chilling centre or procurement activities are going to close down , Rather we are procuring more .@atul1chaturvedi @girirajsinghbjp pic.twitter.com/Glgl8rxfDj