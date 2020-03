Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 07:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि, 'हमारा जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम, मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे'। इस क्लिप का शेयर कर दावा किया गया है कि केजरीवाल के आरएसएस रूट का क्या अब भी कोई प्रमाण लेना बाकी रह गया है। जानिए इस वायरल क्लिप की सच्चाई।

क्या वायरल

Does anybody need further proof of Kejriwal's RSS roots?



"I come from a Jan Sangh family, I was born in a BJP family. My father was in Jan Sangh & went to jail during Emergency"



Aur bolo #KejriwalTsunami !! 😂



Every vote for AAP = Vote for RSS pic.twitter.com/l7fNgusEer