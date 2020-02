Dainik Bhaskar Feb 21, 2020, 03:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बेंगलुरू में सीएए के खिलाफ हुए एक कार्यक्रम में अमूल्या लियोन नाम की लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। इस प्रोग्राम में एआईएमआईएम चीफ असुददीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। अमूल्या के पाक के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उन्हें ओवैसी सहित अन्य लोगों ने रोका और पुलिस के हवाले किया। इसके बाद से सोशल मीडिया में एक क्लिप वायरल हो रही है। जिसमें नारे लगाने वाली लड़की यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि, मैं सिर्फ चेहरा हूं, पीछे से बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। जानिए इस वायरल क्लिप की सच्चाई।

क्या वायरल

Amulya Leona (sounds like Sunny Leone) shouted Pakistan Zindabad in the AIMIM rally, forcing even Owaisi to say Bharat Zindabad hai, Bharat Zindabad rahega. Here she reveals the big conspiracy and the big groups behind her pic.twitter.com/kjhFf3UYCh