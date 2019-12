Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 01:30 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. हैदराबाद में हुए गैंगरेप के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। अब ऐसी ही एक खबर बेंगलुरु पुलिस के नाम से फैलाई जा रही है। इसमें एक नंबर दिया गया है और दावा किया गया है कि टैक्सी लेने के पहले इस नंबर पर गाड़ी का नंबर एसएमएस कर दें। ऐसा करते ही पुलिस जीपीआरएस के जरिए आपके वाहन को ट्रैक करते रहेगी। जानिए इस मैसेज की सच्चाई।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

#Fake message is floating on Whatsapp regarding this number as BCP’s Women Helpline. The number does not belong to BCP People are requested not to believe or share this fake message. Stringent action will be taken against those who create and spread fake messages on social media pic.twitter.com/nDedjqa0RG