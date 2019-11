Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 12:57 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला एक बॉक्स में से एक बच्चे का शव निकालते नजर आ रही है। शव के आसपास बॉक्स में बर्फ रखी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अंगों की खरीद-फरोख्त के लिए बच्चों को अगवा करने का धंधा किया जा रहा है। अंगों को निकालने के लिए आईबॉक्स में शव को पैक करके इधर से उधर भेजा जाता है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में वायरल वीडियो की हकीकत सामने आई।

क्या वायरल

WARNING! GRAPHIC CONTENT



Children kidnapped, frozen in ice and put in coffins ready to be transported to various secret places for their organs to be harvested and sold. This is current world where everyone wants to be rich through every means. Watch out in your area. 💔😭 pic.twitter.com/jAq9xSV9rb