Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 10:25 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कोरोना वायरस का डर बना हुआ है। इसके साथ ही इस जानलेवा वायरस से जुड़ी बहुत सारी फेक खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रोड ब्लॉक की। जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई।

क्या वायरल

Road blocks fail and many make it past and the spread north, south and east continue.#coronavirus #CoronavirusOutbreak #Wuhan #coronaviruschina #coronavirusaustralia #CoronaVirusCanada pic.twitter.com/lJiFuhTwxV