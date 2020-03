दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 04:26 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चाय पीने से कोरोनावायरस ठीक हो सकता है। इस दावे को सीएनएन की न्यूज के नाम से वायरल किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि, चीन में जिस डॉक्टर ने पहली दफा कोरोनावायरस के बारे में पता किया था, उन्होंने ही यह पाया है कि चाय पीने से कोरोनावायरस का असर कम हो जाता है। एक पाठक ने हमें यह वायरल दावा सत्यता की जांच के लिए भेजा। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

Good morning @ravishndtv Sir ,Today I got this message on whatsapp.Please check and tell how much truth is there in these things. Can #coronavirus really be controlled by drinking tea 3 times a day. Thank You 🙏 #NDTV pic.twitter.com/GRucfI0tkM