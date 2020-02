Dainik Bhaskar Feb 21, 2020, 04:39 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सीएए-एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा प्रदर्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की जा रही है, जिसमें कई कॉन्डम नजर आ रहे हैं। दावा है कि यह शाहीन बाग से मिले हैं। जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई।

क्या वायरल

Someone send me this pic of back stage of Shaheen Bagh and told Kudrati Khana yaha se aata. 😣 pic.twitter.com/PnKD1G0GKm