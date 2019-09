Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 05:11 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सासंद मनोज तिवारी के काफिले को निकालने के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस को रोक दिया। इसके कारण एम्बुलेंस में जिंदगी की जंग लड़ रही बच्ची की जान चली गई। एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया का दावा गलत है। मनोज तिवारी ने खुद भी ट्वीट कर इसे झूठा बताया। इसके बाद इसे ट्वीट करने वाले यूजर ने तुरंत वीडियो को डिलीट कर दिया। इस वीडियो के जरिए पहले भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा चुकी है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

@RahulGandhi is it compulsory to be a part of fake news factory if u have to be in congress? No traffic is ever stopped for any MP in Delhi or elsewhere, its an old video where international delegate was enroute In Delhi, @DelhiPolice pls register case against this @INC_GAURAV_ https://t.co/GAOuv1Mdcx