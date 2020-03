दैनिक भास्कर Mar 23, 2020, 05:54 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद 22 मार्च को देश में 14 घंटे का जनता कर्फ्यू हुआ। इसका मकसद कोरोनावायरस को रोकना था। पीएम की अपील पर लोगों ने शाम 5 बजे शंख, घंटी, थाली भी बजाई ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों को प्रोत्साहन मिले। इसी बीच सोशल मीडिया में दावा किया गया कि, 14 घंटे का जनता कर्फ्यू इसलिए किया गया क्योंकि कोरोनावायरस का जीवनकाल 12 घंटे का ही होता है। जानिए इस वायरल दावे का सच।

क्या वायरल

Social distancing for 14 - 24 hours is the best solution for a massive country like India. Corona virus can survive on a surface for 12 hours only. Therefore, the #JanataCurfew is a timely step.