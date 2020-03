दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 01:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. चीन से शुरू हुआ कोरोनावायरस दुनियाभर में फैल चुका है। 5 हजार से भी ज्यादा लोग इससे जान गंवा चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर अमेरिकी लेखक डीन कून्ट्ज के उपन्यास 'द आईज़ ऑफ डार्क सीक्रेट' के कुछ पन्ने खूब वायरल हो रहे हैं। दावा है कि 1981 में प्रकाशित हुई इस उपन्यासमें कोरोनावायरस के बारे में पहले ही बता दिया गया था और यह चीन द्वारा विकसित किया गया जैविक हथियार था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इस उपन्यास की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'क्या कोरोनावायरस चीन द्वारा विकसित किया गया एक जैविक हथियार है, जिसे वुहान-400 कहा जाता है'? यह किताब 1981 में प्रकाशित हुई थी। अंश पढ़िए।

Is Coranavirus a biological Weapon developed by the Chinese called Wuhan -400? This book was published in 1981. Do read the excerpt. pic.twitter.com/Qdep1rczBe