Dainik Bhaskar Feb 26, 2020, 11:01 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा घायल हैं। दिल्ली पुलिस में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल का भी निधन हो गया है। वहीं 56 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। इनमें शाहदरा के डिप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस अमित शर्मा भी घायल हैं। इसी बीच सोशल मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं कि डीसीपी शर्मा अब नहीं रहे। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Shahdara DCP Amit Sharma who was injured during clashes between two groups in Delhi's Gokulpuri yesterday, is now conscious at a hospital. He underwent a surgery last night and his CT Scan was done this morning. He is safe and out of danger. https://t.co/jBFir6BrXi