Dainik Bhaskar Dec 20, 2019, 12:04 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ महिलाएं और पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। फोटो में एक पुलिसकर्मी डंडा चलाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। दावा है कि, दिल्ली पुलिस जामिया इस्लामिया की गर्ल्स स्टूडेंट्स को पीट रही है। साथ फोटो में लाल टी शर्ट में दिखने वाले शख्स पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि, यह कौन है। जानिए इस वायरल इमेज की सच्चाई।

क्या वायरल

Who's this red tshirt guy with the Delhi Police hitting female students of #Jamia Millia Islamia? A Sanghi Goon?!!!#JamiaRejectsNRC #JamiaRejectsCAB #JamiaProtests pic.twitter.com/QlQTj8F8Y8