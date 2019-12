Dainik Bhaskar Dec 17, 2019, 12:05 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास के इलाकों में हुई हिंसा का है। हिंसा के दौरान कई बसों में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी कैन में कुछ भरकर बस के अंदर फेंकते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि, बसों में आग दिल्ली पुलिस द्वारा ही लगाई गई। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि बसों में पुलिस द्वारा आग लगाने का दावा झूठा है।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

DCP, South-East Delhi, Chinmoy Biswal: This (Police burnt buses) is an absolute lie. When mob was setting fire to properties, police tried to douse the fire by asking for water from residents. As far as the particular bus is concerned, Police saved it by using water from a bottle pic.twitter.com/mI1Vq7gXKA