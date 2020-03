दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 04:06 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को पीटते नजर आ रहे हैं। दावा है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पीटा है वो फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा हैं। एक पाठक ने हमें हम वायरल वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में दावा झूठज्ञ निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

I am quite amused that people think I would take a beating without reacting . Every tall white haired guy is not me . What shocks me is that the glee of the troll brigade . How sick ! Whoever that coward who takes a beating like that , it ain’t me , sickos ! Get a life ! https://t.co/c7XtLffzwA