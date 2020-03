दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 11:21 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से ही सोशल मीडिया पर ढेरों फेक खबरें वायरल की जा रही हैं। अब दावा किया गया है कि, सरकार ने वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से बदलकर 1 जुलाई कर दिया है। दावा है कि, यह कदम कोरोनावायरस के चलते उठाया गया। हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

No extension of the Financial Year: There is a fake news circulating in some section of media that the financial year has been extended.@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts