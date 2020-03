क्या वायरल : सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाएगी

क्या सच : कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन दावों को अफवाह बताया

दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 11:17 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार लॉकडाउन को 14 अप्रैल से भी आगे बढ़ाने वाली है। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन 13 मई तक आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी पड़ताल में पता चला कि यह महज अफवाह है। लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की अभी सरकार की कोई योजना नहीं है।

कैबिनेट सेक्रेटरी ने किया इंकार

Alert : There are rumours & media reports, claiming that the Government will extend the #Lockdown21 when it expires. The Cabinet Secretary has denied these reports, and stated that they are baseless#PIBFactCheck#lockdownindia #coronaupdatesindia #IndiaFightsCorona