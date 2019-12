Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 04:21 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल किया जा रहा है। इसमें कुछ पुरुष लड़की को धक्का देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। दावा है कि, यह पाकिस्तान का वीडियो है और जिस लड़की के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, वो हिंदू है। इस वीडियो को राज्यसभा से हाल ही में पास नागरिकता संशोधन बिल से जोड़कर फैलाया जा रहा है। इस बिल के जरिए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता आसानी से मिलेगी।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

This is lawyer who was seen on video kicking a woman In Shakargarh. pic.twitter.com/N8oivB6vHO