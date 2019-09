Dainik Bhaskar Sep 29, 2019, 05:42 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फर्जी तस्वीर वायरल हो रही है। पाकिस्तानी यूजर इसे पाकिस्तानियों के लिए गर्व का क्षण बता रहे हैं। इस फोटो में पाक पीएम इमरान खान यूएस प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के बीच बैठे नजर आ रहे हैं। एक पाठक ने हमें इस तस्वीर को सत्यता बताने के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि यह फोटो फर्जी है।

क्या वायरल

Picture of the year ✌

Proud moment for every Pakistani ❤

وتعز من تشاٶ#ImranKhan #ImranKhanDoctrine pic.twitter.com/JYgtuFGo73