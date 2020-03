दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 09:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. इंडियन आर्मी के नाम से सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि, भारतीय सेना द्वारा बाड़मेर में केवल दो दिनों में एक हजार बिस्तर का अस्पताल तैयार कर लिया गया। इसमें आईसीयू भी है और यहां कोरोनावायरस के एक हजार रोगियों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। एक पाठक ने हमें यह वायरल फोटोज सत्यता की जांच के लिए भेजे। पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

A Fake input is circulating on Social Media that #IndianArmy has established 1000 bed quarantine facility in Barmer.



This is untrue. pic.twitter.com/ne78m7KCXW