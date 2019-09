Dainik Bhaskar Sep 26, 2019, 12:28 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. फेसबुक, ट्विटर सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक नौजवान को ड्रिल करते हुए दिखाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नौजवान गुजरात का है और इसने यूएस आर्मी को ज्वॉइन किया है। दावा है कि ड्रिल चयन के लिए हुई फील्ड एग्जाम का है। एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

Nirav Shah. From Gujarati JAIN family joined U https://t.co/WKzMtQCaAY. during last leg of his selection at field exam . During one of the toughest drill training final test.

Salute to his drill 👍.@majorgauravarya pic.twitter.com/HVxBYeNcq7