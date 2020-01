Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 05:43 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। दावा है कि, 1975 में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जेएनयू कैंपस में गईं थीं और उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ विरोध कर रहे तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष येचुरी से इस्तीफा करवाया था और माफीनामा पढ़वाया था। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।



क्या वायरल

@KarunaGopal1 @ShainaNC @smritiirani @TVMohandasPai @narendramodi @fayedsouza @ShivAroor @amitmalviya @RahulGandhi @SachinPilot Now i wud like d Cong. stooges to stand up n admit to wat dey did at JNU. Amit shah made a mistake to stick w/democratic response to dese Cong.hoodlums pic.twitter.com/A6lT6aheU4