दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 11:41 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने कोरोनावायरस की दवा ईजाद कर ली है। एक यूजर ने हमें यह दावा पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

For all you brilliant socialists out there. Have you happened to notice where the vaccines for the Corona Virus are being developed? It isn’t Cuba. Or Venezuela. Or Canada. Or England. They are being developed in Israel and the United States.