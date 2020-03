Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 05:10 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जस्टिस एस मुरलीधर की फोटो के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जस्टिस मुरलीधर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा और भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों के मामले में सुनवाई करने वाली दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच में शामिल थे। उन्होंने भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई न होने को लेकर पुलिस और सरकार को फटकार लगाई थी। इसी दिन आधी रात को उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया था। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि, कांग्रेस के जमाने के कॉलेजियम ने ही उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाया था इतना ही नहीं सोनिया गांधी का पर्चा भरते समय वह सोनिया गांधी के वकील थे। जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई।



क्या वायरल

क्या है सच्चाई

