क्या वायरल : दावा है कि दिल्ली में भड़काऊ भाषणों को लेकर अपनाए गए सख्त रुख के कारण जस्टिस मुरलीधर का रातोंरात ट्रांसफर किया गया

क्या सच : 12 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की अनुशंसा की थी, उनसे सहमति भी ली गई थी

Dainik Bhaskar Mar 08, 2020, 10:31 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस एस मुरलीधर का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों को लेकर सख्त रुख अपनाया था और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की बात सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भड़काऊ भाषणों को लेकर उनके द्वारा की गई सख्ती के कारण ही सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। जानिए इस वायरल दावे का सच।

क्या वायरल

एक यूजर ने जस्टिस मुरलीधर के विदाई समारोह वाली फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिए गए जजमेंट के बाद जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें गुडबॉय कहने आए लोगों की भीड़ देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट में उनकी कितनी इज्जत थी।

The midnight transfer of Justice Muralidhar isn’t shocking given the current dispensation, but it is certianly sad & shameful.



Millions of Indians have faith in a resilient & upright judiciary, the government’s attempts to muzzle justice & break their faith are deplorable. pic.twitter.com/KKt4IeAMyv — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 27, 2020

You can transfer a judge. You can't transfer the spirit of justice.



These are images from Delhi High Court where Justice Muralidhar got a rousing farewell.



He was transferred the day he questioned why FIRs were not filed against BJP leaders for making hate speech! #DelhiRiots pic.twitter.com/6otS8falPB — Anupam | अनुपम (@AnupamConnects) March 5, 2020

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे शेयर किया है।

क्या है सच्चाई

पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे तथ्यहीन हैं। केंद्र सरकार ने रातोंरात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर नहीं किया। केंद्र सरकार सिर्फ अपनी मर्जी से कोर्ट के उच्च अधिकारी का ट्रांसफर कर भी नहीं सकती।

12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन तीन नामों के ट्रांसफर की अनुशंसा की थी, उनमें जस्टिस मुरलीधर का नाम भी शामिल था। कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर ही केंद्र सरकार ने ट्रांसफर किए।

कोर्ट के उच्च अधिकारियों का अपॉइंमेंट और ट्रांसफर कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर ही होता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों पर रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर ही किया गया है, इस कॉलेजियम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लीड किया गया था। जज के ट्रांसफर के समय जज की सहमति ली जाती है। अच्छी तरह से तय प्रक्रिया का पालन किया गया है।

Transfer of Hon’ble Justice Muralidhar was done pursuant to the recommendation dated 12.02.2020 of the Supreme Court collegium headed by Chief Justice of India. While transferring the judge consent of the judge is taken. The well settled process have been followed. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

21 फरवरी को प्रकाशित द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसफर से पहले जस्टिस मुरलीधर की सहमति ली गई थी। जस्टिस मुरलीधर ने खुद भी स्पष्ट किया है कि, ट्रांसफर के बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने बताया कि मुझे सीजेआई ने इस बारे में 17 फरवरी को बता दिया था और इससे मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं थी।

वायरल तस्वीर की सच्चाई

जस्टिस मुरलीधर की विदाई वाली तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। बता दें कि 6 मार्च को जस्टिस जीएस सिस्तानी को भी ऐसी ही विदाई मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट का पूरा हाल फुल था। ऐसी ही विदाई जस्टिस मुरलीधर को भी दी गई।