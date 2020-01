Dainik Bhaskar Jan 06, 2020, 05:03 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इसमें कुछ महिलाएं सलाखों के पीछे नजर आ रही हैं। वॉइस ओवर में कोई महिला रोते हुए कह रही है कि, नरेंद्र मोदी कहता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लेकिन देखों यहां महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। जानिए इस वायरल वीडियो की सच्चाई।

क्या वायरल

Plz save these ladies. What the hell have done modi. Rt pic.twitter.com/j039Qa8vwu