Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 06:46 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि, एनडीए सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के मैन्युअल में मुस्लिम त्यौहार जैसे ईद और अन्य त्यौहारों को जगह नहीं दी है। इन्हें भारतीय त्यौहारों की सूची से हटा दिया गया है। कई यूजर्स ने लिखा है कि, यह सीधा इस बात का संकेत है कि, भविष्य में एनपीआर का क्या नतीजा होगा। वायरल पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा गलत साबित हुआ।

क्या वायरल

These fanatic Hindus in power are ruining India like grasshoppers are attacking crops in north India. Check Page No. 35 from this NPR manual. Ramazan, Milad un Nabi, Muharram....all Muslim festivals removed from list of Indian festivals https://t.co/MlrgZ5oi3K

This is Page 39 of the #NPR 2020 manual. There is no #Eid or #Bakrid or Milad-e-Nabi or any other #muslim festival.



A clear signal on what will be outcome of NPR.



Disenfranchising crores of Muslim citizens. pic.twitter.com/3JHZx0CN3D