Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 05:25 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि सागर नाम के व्यक्ति के साथ मुस्लिम परिवार के 12 सदस्यों ने मिलकर मारपीट की। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि ट्रेन में सीट को लेकर यह विवाद हुआ था लेकिन मीडिया ने इसे नहीं दिखाया। हमारी पड़ताल में यह दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

There were no two communities involved in this incident. It was a fallout of a tiff over seat-sharing in a compartment of the train. Refrain from giving a communal angle to it.



Please do not spread unverified and fake news.