Mar 07, 2020

फैक्ट चेक डेस्क. पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ठेले पर सब्जी बेचने वाला एक शख्स सीवर (गटर) के पानी से सब्जियों को धोते हुए दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही ट्विटर पर यूजर्स में बहस छिड़ी है। कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि सब्जी विक्रेता मुस्लिम है, इसलिए आरएसएस के गुंडों ने जानबूझकर उसकी सब्जियां सीवर में फेंक दी। वहीं कुछ ने इस दावे को गलत बताया है। जानिए वायरल वीडियो का सच।

क्या वायरल

Context:



Date :26/2/20

Time: 9.15 AM

Location: Khajuri khan extension Delhi

Muslm vegetable vendor is bullied by RSS goons. His veggies thrown into a sewer .

Poor vendor picking veggies in sewar pic.twitter.com/thfo43Zx9z https://t.co/VZ59h6K0tn