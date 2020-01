Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 03:52 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी और मोदी के समर्थन में रैली निकालते नजर आ रहे हैं। दावा है कि, नागरिकता कानून के समर्थन में यह रैली केरल में मुस्लिम समुदाय के नागरिकों द्वारा निकाली गई। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल वीडियो सत्यता की जांच के लिए भेजा। पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

In Kerala Indian Muslims rally in support of CAA NRC chanting Modiji Zindabad Slogans🙏🏽🙏🏽🙏🏽



Media will not show this....



Jai Namo Jai Jai Namo#Support_CAA_and_NRC #ModiHaiTohMumkinHai pic.twitter.com/yEyR2g9r32