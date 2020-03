दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 05:59 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नाम से एक प्रेस रिलीज वायरल की जा रही है। इसमें दावा किया गया है कि 18 से 31 मार्च के बीच आप कहीं आना-जाना नहीं कर सकते। जानिए इस वायरल दावे का सच।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

#FakeNews alert: This press release has not been issued by the National Security Council of Government of #India. It is being circulated with mischievous intentions, to create panic. Pl do not fall prey to such attempts. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaAlert pic.twitter.com/xAbWV4DswC