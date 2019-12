Dainik Bhaskar Dec 13, 2019, 08:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वकीलों को टोल प्लाजा पर लगने वाले शुल्क से छूट दे दी है। एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया का दावा गलत है।

NHAI clarifies that the user fee collection on National Highways is governed by NH fee rules. As per these rules, Advocates are not exempted from paying user fee (Toll) in NH Fee plazas. @MORTHIndia @MORTHRoadSafety @ihmcl_official