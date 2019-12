क्या वायरल : भाजपा नेता और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल का ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत-म्यांमार के बीच दूरी 1769 किमी बताई है

क्या सच : गृह मंत्रालय के मुताबिक, भारत-म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की कुल लंबाई 1643 किमी है

Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 01:35 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व बीजेपी सांसद परेश रावल द्वारा 21 दिसंबर को किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि, भारत से म्यांमार की दूरी 1769 किमी है और चीन से म्यांमार की दूरी 2 किमी है। इसके बावजूद रोहिंग्या चीन के बजाए भारत क्यों आना चाहते हैं...क्योंकि चाइना में कोई सेक्युलर, बुद्धिजीवी, एंटी नेशनल नहीं हैं, जो रिफ्यूजी रोहिंग्या को समर्थन दें, जैसे भारत में हैं। एक पाठक ने हमें परेश रावल द्वारा शेयर किए गए तथ्य की पुष्टि के लिए वायरल ट्वीट वॉट्सऐप पर भेजा। जानिए सच्चाई।

क्या वायरल

परेश रावल का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।

इसे और भी कई यूजर्स ने शेयर किया है। वहीं कई यूजर्स ने इस तथ्य को लेकर परेश रावल को निशाने पर भी लिया है।

Chu. Rawal Myanmar has border with Mizoram, manipur, nagaland and arunachal too that makes it 0 k.m from India too but tu to ch. Hai islye in states ko count nai krega



Crawl back to u wastaspp univ. pic.twitter.com/N6MuWx19FN — Nенr_wно™ (@Nehr_who) December 21, 2019

क्या है सच्चाई

पड़ताल में पता चला कि म्यांमार से चार भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की बॉर्डर मिलती है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, भारत और म्यांमार के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की कुल लंबाई 1643 किमी है।

3 जनवरी 2018 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक, भारत और म्यांमार के बीच लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर समझौता हुआ है।

इसका मकसद दोनों देशों के बॉर्डर के आसपास रह रहे लोगों को ज्यादा सहूलियत प्रदान करना है।

निष्कर्ष : परेश रावल का ये दावा गलत है कि, भारत और म्यांमार के बीच दूरी 1769 किमी है।