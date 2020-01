Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 11:04 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ बचा हुआ खाना खाते नजर आ रहा है। दावा है कि, काशी में इस व्यक्ति को बचा हुआ खाने को इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह शूद्र है। जानिए इस वायर तस्वीर की सच्चाई।

क्या वायरल

Periyar was forced to feed on leftovers from streets, he was denied of meal coz he was a shudra in kashi, uttar pradesh (1940)



A shudra labour feeding on leftovers from a religious ceremony in uttar pradesh (2019)



75 yrs of independence!! pic.twitter.com/4j30ekDdeZ