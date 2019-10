Dainik Bhaskar Oct 29, 2019, 10:51 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में पीएम मोदी से जुड़ा एक फोटो वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी किसी महिला के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए नमन करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि, यह महिला उद्योगपति गौतम अडानी की पत्नी हैं। एक पाठक ने हमें यह फोटो सत्यता की जांच के लिए भेजा। पड़ताल में इसकी सच्चाई सामने आई।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

This is how PM @narendramodi greeted Tumkur Mayor Geeta Rudresh when she came to welcome him. pic.twitter.com/cdrpS3Xpo2