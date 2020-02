क्या वायरल : बीजेपी द्वारा किए गए एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल। यूजर्स लिख रहे हैं कि पीएम के हवाले से लिखी गई यह जानकारी गलत है कि देश में महज 2200 लोगों ने अपनी आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की

क्या सच : आयकर विभाग ने मुताबिक, 2200 पेशेवरों ने ही अपने पेशे से होने वाली आय 1 करोड़ से अधिक बताई है

Dainik Bhaskar Feb 21, 2020, 11:59 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बीजेपी ने पीएम मोदी के हवाले से ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि, पिछले पांच सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा हाई एंड कारें बिकीं। 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय विदेश गए। सिर्फ 1.5 करोड़ भारतीयों ने टैक्स जमा किया। इनमें से सिर्फ 3 लाख लोगों ने अपनी आय 50 लाख से ज्यादा और महज 2200 लोगों ने अपनी आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई। यह चौंकाने वाला है। कई यूजर्स ने बीजेपी द्वारा दी गई इस जानकारी को गलत बताया है। जानिए इसकी सच्चाई क्या है।

In the last 5 years, over 1.5 crore high-end cars have been sold & over 3 crore Indians have gone abroad.



Only 1.5 crore Indians pay taxes. Out of this, only 3 lakh people have declared their income over Rs 50 lakh & 2,200 people over Rs 1 crore.



It is shocking: PM Modi pic.twitter.com/ZTqoN05Bme — BJP (@BJP4India) February 12, 2020

क्या वायरल

According to data released by the Income Tax department, 97,689 people declared income over Rs 1 crore in assessment year 2018-19. Not 2200. Those providing inputs for the PM’s speech shouldn’t make such embarrassing mistakes. https://t.co/xAESdYhMRP https://t.co/sh5eF7s6fH — Rohini Singh (@rohini_sgh) February 12, 2020

एक यूजर ने बीजेपी के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा कि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए डाटा के मुताबिक, 2018-19 में 97 हजार 689 लोगों ने अपनी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा घोषित की। यूजर ने लिखा कि, बीजेपी ने 2200 का आंकड़ा दिया है, जो लोग पीएम को स्पीच के लिए इनपुट्स उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए।

क्या है सच्चाई

पड़ताल में पता चला कि बीजेपी द्वारा शेयर किया गया डाटा फर्जी नहीं है लेकिन इसे गलत समझा गया है।

इस मुद्द के उठने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक के एक कई ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया।

In the ITRs filed by individuals in current financial year,only about 2200 Doctors,Chartered Accountants, Lawyers &such other professionals have disclosed annual income of more than Rs.1crore from their profession(excluding other incomes like rental,interest,capital gains etc)6/6 — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 13, 2020