Dainik Bhaskar Oct 09, 2019, 03:20 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों गरबा से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो भी इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि, यह पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी हैं। एक पाठक ने हमें यह वीडियो सच्चाई पता करने के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा साबित हुआ।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Spirit of Deepavali at tender age of 97. She's mother of @narendramodi (Hiraben Modi -1920) celebrating Diwali at her own home👇🏼 @SadhguruJV pic.twitter.com/HBXAzNXomC

Am informed it's mistaken identity @SadhguruJV. But salute to the mother with so much vigour. I hope i can be like her if/ when I am 96..! https://t.co/5llHN40tg8