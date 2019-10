Dainik Bhaskar Oct 31, 2019, 11:54 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. हाल ही में पीएम मोदी दो दिनी यात्रा पर सऊदी अरब गए थे। वहां वे सऊदी के प्रिंस सलमान से मिले और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इसी बीच सोशल मीडिया में पीएम मोदी का एक फर्जी फोटो भी वायरल कर दिया गया। वायरल फोटो में पीएम मोदी सऊदी अरब की पारंपरिक पोशाक केफियेह पहने नजर आ रहे हैं। एक पाठक ने हमें यह फोटो सत्यता की जांच के लिए भेजी। जानिए इसकी हकीकत।

क्या वायरल

Paisa bhagwan nahi hota, lekin Ya Khuda, bhagwan se kam bhi nahi hota, (specially jab aap bhikari ban chuke ho)- Hindu Hriday Samrat @narendramodi dressing up to get investment in an economy destroyed by him. (Bhakton, dont mind) pic.twitter.com/HyXrMgxIXe

क्या है सच्चाई

कैसे पता चली सच्चाई

Hello Riyadh!



PM @narendramodi extended a ceremonial welcome on arrival & greeted by the Governor of Riyadh HRH Prince Faisal bin Bandar Al Saud on his one-day trip to Saudi Arabia. Both countries have entered an exciting phase of expanding the historical India-Saudi ties. pic.twitter.com/1flwFfqePK