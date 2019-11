Dainik Bhaskar Nov 10, 2019, 06:06 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. 9 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तब से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान किया। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

This is so insulting ...

How could @narendramodi Humiliate Chief Minister of Punjab @capt_amarinder such a way. pic.twitter.com/KXKKjkaJFj