Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 07:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि पुलिस ने फ्री में सवारी की स्कीम लॉन्च की है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक कोई भी महिला इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। सुविधा का लाभ लेने के लिए महिलाओं को 1091 या 7837018555 पर कॉल करना होगा।

दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल मैसेज पुष्टि के लिए भेजा। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

We are providing "HOME-DROP" facility for the Safety and Security of Women:



Any woman who is alone/stranded, with no means to go home, between 9pm - 5am, would be safely escorted by us till her home, FREE of Cost.



DIAL 100 or 1091 or 07122561103.#NagpurPolice#AlwaysThere4U