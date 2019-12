Dainik Bhaskar Dec 13, 2019, 12:14 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में राजस्थान पुलिस के नाम से एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। इसमें दो नंबर (1091 और 7837018555) लिखे गए हैं। दावा है कि, इन नंबरों पर कोई भी महिला कॉल कर मदद ले सकती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी महिला को घर जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहा है तो वह इन नंबरों पर कॉल कर वाहन के लिए पुलिस से अनुरोध कर सकती है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पड़ताल के लिए भेजी, जिसमें यह दावा फर्जी साबित हुआ।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

