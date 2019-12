Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 12:47 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक फोटो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि, इंदिरा की लाश के सामने राहुल और राजीव गांधी कलमा पढ़ रहे थे, फिर भी हमारे देश के लोगों को लगता है कि ये लोग ब्राह्मण हैं! दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। जानिए इसका सच।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Rajeev Gandhi, Sonia Gandhi and Narsihma Rao at Bacha Khan's funeral

Pic from #BachakhanAwKhudaiKhidmatgari vol 2 pic.twitter.com/rUxOXyaJXS