Dainik Bhaskar Sep 26, 2019, 06:43 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि 9 बैंकों को आरबीआई पूरी तरह से बंद करने वाला है। इनमें कॉरपोरेशन बैंक, यूसीओ बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और देना बैंक शामिल हैं। एक पाठक ने यह वायरल मैसेज हमें पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में इसकी सच्चाई सामने आई।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Reports appearing in some sections of social media about RBI closing down certain commercial banks are false.