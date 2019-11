Dainik Bhaskar Nov 29, 2019, 11:15 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2019 से 2 हजार रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि केंद्रीय बैंक 1 हजार रुपए का नया नोट लॉन्च करने जा रही है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल मैसेज

पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

[10/9, 11:37 AM] Heran: https://t.co/2zSSmtAJFi

*Central Reserve Bankof India*

Releasing new

Rs.1000/- notes on

1st January 2020.



*Reserve Bank taking back all



*After 31st december 2019 you cannot change your Rs.2000 notes.*



*Can anybody confirm the authenticity of this.*