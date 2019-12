Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 10:49 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक इमेज वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि, भारत में राजनीतिक परिस्थितियां गड़बड़ होने से सऊदी अरब एयरलाइंस ने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और कोच्चि से चलने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। वायरल इमेज में ये भी लिखा है कि सऊदी अरब दूतावास द्वारा भी सऊदी अरब के नागरिकों के लिए भारत में ट्रैवल करना असुरक्षित बताया गया है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

“Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) confirms that all of its flights to India - Hyderabad, Mumbai, Delhi and Cochin are operating per usual schedules. Any public message stating otherwise is not the official source of information.”